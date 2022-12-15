Украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи беженцам из Украины.

Как сообщает "Укринформ", польская сторона предполагает участие украинцев в оплате за проживание, а также ограничение соцвыплат в случае выезда украинцев из Польши.

Как говорится в документе, теперь украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого беженцы из Украины будут платить за проживание. Граждане Украины, проживающие в Польше более 120 дней, с марта 2023 года вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

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С мая 2023 года украинцам нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

Изменения не коснутся уязвимых категорий: инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

Кроме того, из спецзакона удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Однако спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польше в течение 1,5 года, начиная с 24 февраля этого года – до 24 августа 2023 года.

Украинцы будут иметь только 30 дней, а не 90 как раньше, на получение польского идентиикационного кода (PESEL).

Также будут заморожены социальные выплаты гражданам Украины в момент выезда из Польши. Если пребывание вне Польши составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, следовательно потеряет право на социальную помощь.

Изменения в законе предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание в РП для беглецов от войны в Украине. Этот документ вместе с проездным документом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

С 1 апреля 2023 года украинцы все же смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они здесь трудоустроились или открыли собственный бизнес.

Изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Украинские беженцы в ЕС

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Сообщалось, что Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам. Правила будут продлены до марта 2024 года. Решение по этому примет ЕК, а отдельное решение стран-членов ЕС в этом случае не нужно.

Агентство Reuters сообщало, что в странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и атак россиян на объекты энергетики.

Так, только в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. украинцев в течение трех месяцев из-за низких температур и войны.

30 ноября 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для украинских беженцев меняются условия приема в его стране. Так, с марта 2023 года их проживание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

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