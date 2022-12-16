Опубликованы списки адресов всех объектов, готовых работать в условиях блэкаута.

В Киеве подготовились к возможному полному и длительному отключению электроснабжения в результате атак россиян по энергетической инфраструктуре.

Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, в Киеве во время блэкаута будет курсировать общественный транспорт, будут работать аптеки, банки, магазины и ветбольницы.

Как будут работать метро и наземный транспорт в Киеве во время блэкаута

По словам Кличко, в случае полного отсутствия электроснабжения электротранспорт (трамваи, троллейбусы) не будет курсировать. Вместо него будут ходить автобусы с бесплатным проездом.

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"Все автобусные парки обеспечены необходимым запасом горючего, есть автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", – отметил мэр Киева.

В то же время городская электричка будет ходить с интервалом около 30 минут – для этого железнодорожники подготовили локомотив на дизельной тяге.

Движение поездов в метро остановят – станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги.

"Наземные станции будут закрыты. На подземных станциях будут доступны: интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому надо одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи", - объяснил Кличко.

Как будут работать аптеки, магазины, банки, почта и ветлечебницы в Киеве без света

Без электроснабжения в Киеве будут работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести пищевые продукты, воду, бытовые и промышленные товары.

Будут работать также заведения бытового обслуживания (парикмахерские, сервисные центры и т. п), СТО и магазины автотоваров.

Также будут работать аптеки КП "Фармация", отдельные частные медицинские учреждения, ветеринарные больницы и Служба учета и регистрации животных.

Дежурные отделения банков также получили оборудование и каналы связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, поэтому финансовые услуги тоже будут предоставляться. Не будут прекращать работу и большая часть отделений "Укрпочты".

"Графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращенными", - отметил городской голова.

Где можно согреться, зарядить телефон и набрать воды в Киеве, если нет электроснабжения

Согреться и зарядить телефон в Киеве можно в развернутых по всему городу пунктах обогрева. Чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, можно скачать карту, воспользовавшись инструкцией.

А в случае перебоев с водоснабжением воду можно будет набрать в бюветных комплексах, которые подсоединены к генераторам. Также при необходимости воду будут доставлять в пункты обогрева.

Мобильная связь в городе будет ограничена, однако подсоединиться к интернету все равно будет возможным.

"Мобильная связь, в случае отсутствия электроснабжения, будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций - также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети", - объяснил Кличко.

Ситуация с электроснабжением в Киеве

Российские войска с начала октября продолжают систематически наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В Офисе президента прогнозировали, что массированные обстрелы будут продолжаться.

После многочисленных вражеских атак по инфраструктуре в энергосистеме Украины сохранялся значительный дефицит электроэнергии, из-за чего для всех облэнерго установлены лимиты суточного потребления электроэнергии. Дефицит в Киевской области в последнее время сохранялся на уровне 30%.

16 декабря россияне совершили еще одну масштабную ракетную атаку по Украине. Отдельно, более 40 ракет зафиксировали над Киевщиной, из них 37 было сбито. Из-за попадания вражеских ракет по энергообъектам в нескольких областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины после этой атаки.

Еще в ноябре городские власти столицы отмечали, что не исключает, что Киев в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. Не исключали также, что Киев может остаться без тепла.

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