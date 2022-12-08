Ведется работа над тем, чтобы минимизировать неравномерное отключение потребителей и технически создать возможность для справедливого отключения электрической энергии.

В Киевской области в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% от потребностей.

Это приводит к перебоям с теплоснабжением в домах с централизованным отоплением, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее выйти в плановые отключения", - отмечает руководитель ОВА.

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Он добавил, что ведется работа над тем, чтобы минимизировать неравномерное отключение потребителей и технически создать возможность для справедливого отключения электрической энергии.

Российские атаки на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, во время вражеской атаки российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции.

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что украинские энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия ракетного удара русских.

Сегодня, 8 декабря, в "Укрэнерго" сообщили, что из-за повреждения электростанций и высоковольтной сети вследствие российских ракетных ударов в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

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