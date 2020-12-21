Узник Кремля Шумков 24 декабря вернется в Украину – Денисова

Военнослужащего Чернобаевской воинской части в августе 2017 года похитили спецслужбы РФ на админгранице, его держали в исправительной колонии в Тверской области.

Гражданин Украины Александр Шумков 24 декабря возвращается в Украину из российской тюрьмы. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Читайте такжеВ Киеве прошла многотысячная акция за освобождение пленников Кремля (видео) "24 декабря из российской тюрьмы на Родину возвращается Александр Шумков", - написала она. Похищение Шумкова и российский плен В "Правом секторе" в августе 2017 года сообщили, что военнослужащего Чернобаевской воинской части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

24 августа 2017 года суд в Брянской области РФ арестовал Шумкова на 15 суток за якобы невыполнение требования милиционера предоставить для осмотра личные вещи.

В начале сентября 2017 года дело в отношении Шумкова было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков "длительное время" якобы был охранником в то время лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), в связи с якобы членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Шумкова удерживают в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку из-за систематических нарушений администрацией колонии его прав и усиления на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить "шантаж с использованием политзаключенных" на переговорах ТКГ в Минске и в "нормандском" формате. Кроме того, Шумков требовал от уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой ответить на его запросы о нарушении прав в СИЗО.

22 октября после ухудшения состояния здоровья из-за голодовки Шумкова вывезли из колонии в больницу.

В ноябре 2019 года родственники политзаключенного и правозащитники сообщили, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке Шумкову делали инъекции неизвестного вещества, возможно, психотропного, поскольку после этого у него резко изменилось психическое состояние.

11 декабря Шумков в письме сообщил, что сотрудники ФСБ пытались заставить его стать секретным свидетелем по делу против другого гражданина Украины Игоря Пирожка, известного под псевдонимом "Роман Чирка", который в апреле был задержан за якобы подготовку к "ведению партизанской войны против России".

В феврале и марте 2020 года Шумков неоднократно заявлял, что российские правоохранители угрожают ему убийством.

1 ноября тетя незаконно осужденного украинца Людмила Шумкова заявила, что накануне вечером сотрудник колонии в Торжке нанес Шумкову телесные повреждения для провокации с целью открытия еще одного уголовного дела в отношении него. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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