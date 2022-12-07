Зеленский стал человеком года по версии Time  / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и "дух Украины" стали "человеком года" по версии британского журнала Time.

В публикации журнала говорится, что Зеленский не покинул Киев в первые критические недели вторжения. За все время боев российские оккупанты так и не добились поставленных целей.

Также журналисты вспоминают оккупацию Херсона – единственного областного центра, который РФ смогла захватить после 24 февраля, и то, с какой силой местные сопротивлялись россиянам.

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Успех Зеленского как "военного" лидера, отмечает издание, основывается на том факте, что его смелость оказалась "заразительной".  

Журналисты сравнивают Зеленского, который остался в Украине в самый непрогнозируемый период, с "более опытным" президентом Афганистана Ашрафом Гани, бежавшим в результате из столицы при приближении сил талибов.  

Зеленский смог приспособиться, он оказался обученным не терять самообладания под давлением.

Обложка Time

Вслед за Зеленским оружие взяли тысячи украинцев, чтобы защитить свой дом, говорится в публикации.

В первые часы вторжения президенту сообщили, что Россия пытается перебросить тысячи военнослужащих к окрестностям Киева на военно-транспортных самолетах, и он отдал приказ остановить посадку этих самолетов любой ценой. Один из его советников, Михайло Подоляк, никогда не видел своего шефа таким разъяренным. "Он отдал самые суровые приказы: не щадить. Используйте все доступное оружие".

Но эти приказы были уже лишни, так как сами украинцы оказали героическое сопротивление.

Отмечается, что Зеленский отдал генералам свободу вести бои, а сам сосредоточился на попытке убедить мир в победе Украины любой ценой.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала "Time". Он обогнал Илона Маска и Бориса Джонсона. 

В статье отмечалось, что в начале полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский, не имевший политического опыта за плечами до своего ключевого избрания, "вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины".

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