Зеленский смог приспособиться, он оказался обученным не терять самообладания под давлением, отмечает издание.

Президент Владимир Зеленский и "дух Украины" стали "человеком года" по версии британского журнала Time.

В публикации журнала говорится, что Зеленский не покинул Киев в первые критические недели вторжения. За все время боев российские оккупанты так и не добились поставленных целей.

Также журналисты вспоминают оккупацию Херсона – единственного областного центра, который РФ смогла захватить после 24 февраля, и то, с какой силой местные сопротивлялись россиянам.

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Успех Зеленского как "военного" лидера, отмечает издание, основывается на том факте, что его смелость оказалась "заразительной".

Журналисты сравнивают Зеленского, который остался в Украине в самый непрогнозируемый период, с "более опытным" президентом Афганистана Ашрафом Гани, бежавшим в результате из столицы при приближении сил талибов.

Зеленский смог приспособиться, он оказался обученным не терять самообладания под давлением.

Вслед за Зеленским оружие взяли тысячи украинцев, чтобы защитить свой дом, говорится в публикации.

В первые часы вторжения президенту сообщили, что Россия пытается перебросить тысячи военнослужащих к окрестностям Киева на военно-транспортных самолетах, и он отдал приказ остановить посадку этих самолетов любой ценой. Один из его советников, Михайло Подоляк, никогда не видел своего шефа таким разъяренным. "Он отдал самые суровые приказы: не щадить. Используйте все доступное оружие".

Но эти приказы были уже лишни, так как сами украинцы оказали героическое сопротивление.

Отмечается, что Зеленский отдал генералам свободу вести бои, а сам сосредоточился на попытке убедить мир в победе Украины любой ценой.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала "Time". Он обогнал Илона Маска и Бориса Джонсона.

В статье отмечалось, что в начале полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский, не имевший политического опыта за плечами до своего ключевого избрания, "вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины".

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