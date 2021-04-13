Как отметил мэр Львова Андрей Садовый, в течение следующих дней в городе будут наблюдать за динамикой заболевания и госпитализаций.

Во Львове рассматривали возможность частичного ослабления карантина. В частности, в городе хотели возобновить очное обучение для учеников младших классов. Однако показатели заболеваемости на коронавирус пока не позволяют этого сделать.

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, во Львове 12 апреля коронавирус выявили у 504 горожан. Количество новых больных за сутки несколько уменьшилось, сравнивая с предыдущим периодом, однако до сих пор остается на высоком уровне.

Еще вчера во Львове рассматривали возможность ослабления карантина. В частности, планировали возобновить очное обучение для школьников младших классов и работу рынков. По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, после анализа ситуации с коронавирусом в Львове решение об ослаблении карантинных ограничений отложили.

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"Мы рассматривали вопрос возможного ослабления карантина, однако по состоянию на сегодня показатели заболеваемости этого не позволяют, поэтому мы к этому вопросу вернемся в четверг", – отметил чиновник.

Как отметил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, в течение следующих дней в городе будут наблюдать за динамикой заболевания и госпитализаций.

"Если количество уменьшится или по крайней мере не будет расти, то в четверг рассмотрим возможность возобновления работы промышленных рынков, летних террас и офлайн обучения в начальной школе", – отметил городской голова.

Во Львове продолжается вакцинация от коронавируса

По словам Москаленко, на заседании городского штаба по противодействию коронавируса проговорили следующие этапы вакцинации во Львове.

"Прежде всего, мы обсудили возможные локации для проведения массовой вакцинации в каждом районе города. Также проговорили ход вакцинации на этой неделе на больших коммунальных предприятиях: отработка отдельной логистики, отдельных списков желающих, тому подобное", – добавил заместитель мэра.

На заседании также согласовали категории людей, которым следующими будут проводить прививки. В частности, по словам чиновника, вакцинировать будут работников рынков, супермаркетов, крупных предприятий, заведений питания, банков, почты и тому подобное.

"Кроме того, мы рассмотрели этапы вакцинации новой вакциной CoronaVac, которую должны скоро привезти во Львов. Следовательно, согласно рекомендациям Виктора Ляшко, формируем списки лиц и разрабатываем логистику вакцинирования спортсменов, маломобильных групп населения", – подытожил Москаленко.

Коронавирус во Львове: что известно

По состоянию на 13 апреля в стационарах львовских медучреждений лечатся 1093 пациенты с пневмониями. Из них 1052 человека – больные на коронавирус, 65 находятся в реанимации, а 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С 25 марта Львовщина перешла в "красную зону". Поэтому в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии. Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове решили продлить локдаун до 19 апреля.

Отметим, во Львове в рамках локдауну закрыты музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

Карантин во Львове: мнение экспертов

Как отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, ситуация с коронавирусной инфекцией на Львовщине до сих пор остается напряженной. На больничные койки продолжают попадать люди молодого возраста без сопутствующих заболеваний, а загруженность больниц – на достаточно высоком уровне. Поэтому об ослаблении карантинных ограничений или выходе Львовщины из "красной зоны" речь пока не идет. По словам чиновника, ситуация в области остается достаточно напряженной, но абсолютно контролируемой.

"Мы в дальнейшем констатируем факт, что за медицинской помощью обращаются и нуждаются в госпитализации пациенты достаточно молодого возраста – от 35 лет и старше, которые абсолютно без сопутствующих патологий. Они имеют ход коронавирусной болезни средней степени тяжести, а также присутствуют тяжелые пневмонии», – говорит Орест Чемерис, передает Львовский портал.

Он отмечает, что Львовщина пока имеет достаточно высокие показатели по заболеваемости на коронавирус. Чиновник утверждает, что область пока не готова выходить из «красной зоны».

«Львовщина по трем показателям вошла в «красную зону». Сейчас по всем этим показателям мы – на достаточно высоком уровне. Замечу, что решение об ослаблении карантина принимает только государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Сейчас динамика является стабильной, но говорить о том, что заболеваемость идет на спад и в ближайшее время мы выйдем из «красной зоны», точно не приходится», – добавил Орест Чемерис.

Добавим, что решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом снижения показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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Автор: Виктория Гордиенко