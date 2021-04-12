Мэр Львова Андрей Садовый заявил об эффективности локдауна. В городе хотят сделать определенные послабления карантина.
Об этом он заявил в эфире "Люкс FM", сообщает пресс-служба городского совета.
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Вместе с тем он сообщил, что падение темпов заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается, в городских больницах 1144 больных. В то же время, Садовый сообщил, что локдаун дает результаты.
"Мы очень хотим сделать определенные послабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет", - сообщил он.
По его словам, хотят принять решение об ослаблении карантина по работе рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение будет завтра.
Карантин во Львове: что известно
- Во Львове ввели жесткий карантин с 19 марта. Такое решение было принято из-за критической ситуации с коронавирусом. Сроки действий локдауна уже несколько раз продлевали.
- Отметим, во Львове в рамках локдауну закрыты музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.
- По состоянию на утро 12 апреля во Львове и на Львовщине подтверждено 117739 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2872 – летальные. За минувшие сутки лабораторные центры провели 1318 ПЦР-тестов. Следовательно, 590-положительные, среди них львовян-410.
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