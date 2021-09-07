Starbucks в Умани не имеет никакого отношения к американской сети кофеен.

Предприимчивые жители Умани накануне приезда хасидов в город "открыли" Starbucks, но к американской сети кофеен заведение не имеет никакого отношения.

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"Здесь полхипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается", — говорится в подписи к фото.

Судя по кадру, заведение пользуется спросом среди хасидов.

Отметим, что в Украине нет ни одного официального заведения Starbucks, хотя ходили слухи о выходе мирового кофейного бренда на наш рынок.

Что такое Starbucks

Starbucks Corporation, "Стáрбакс" — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2018 года сеть Starbucks объединяла свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 14 тысяч работают по лицензии).

Компания Starbucks стала прибыльным предприятием в Сиэтле в начале 1980-х годов. Первая торговая точка Starbucks за пределами Северной Америки была открыта в Токио в 1996 году; впоследствии заграничная сеть составила треть торговых предприятий компании.

Автор: Ольга Робейко