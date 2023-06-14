Главком считал, что это будет предательством всех, кто останется на левом берегу.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России отказался взрывать мосты через Днепр. Он считал, что это будет предательством украинцев на левом берегу.

Как сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники, перед большой войной власть призвала украинцев не паниковать, но в правительстве начали активно обсуждать идею взорвать все мосты в Киеве. Это задержало бы оккупантов перед Днепром и не пустило их в правительственный квартал.

Тогда один из чиновников правительства позвонил тогдашнему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и требовал, чтобы тот приказал спецподразделению взорвать мосты через Днепр. Баканов позвонил Залужному, но тот отказался.

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"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра - и военных, и гражданских", - сказал тогда главком.

Оборона Киева: прогнозы и заявления

Несмотря на то, что Киев оказался не по зубам оккупантам, которые надеялись взять его "за три дня", президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин все еще хочет оккупировать столицу.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев подчеркнул, что ВСУ имеют достаточно сил, чтобы вести стабилизационные действия, если армия РФ снова пойдет в атаку на Киев. Он также отметил, что у оккупантов на северном направлении нет ресурсов для проведения наступления.

В то же время министр обороны Резников признался, что в начале войны поэтому украинское военно-политическое командование тщательно готовилось к обороне Киева. По приказу Зеленского год назад заминировали все мосты в столице. Их должны были уничтожить в случае прорыва российской армии в столицу.

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