28 августа в Киеве стартует интерактивная выставка "Вражаріум від Smile" — в течение 2 месяцев она побывает еще и во Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Экспозиция в 2 морских контейнерах состоит из более 40 интерактивов и 6 VR-станций, благодаря которым можно путешествовать по миру и получать разнообразные впечатления, не выезжая из своего города.

"44% украинцев называют путешествия своей мечтой №1*, но во времена пандемии путешествовать становится все сложнее, — говорит Александр Лавров, организатор выставки, руководитель бизнес-направления товаров для личной гигиены корпорации "Биосфера". — Миссия Smile — помогать украинцам получать больше впечатлений, поэтому мы подумали, что если не можем ездить по миру, мир должен приехать к нам. "Вражаріум від Smile" — это десятки впечатлений и удивительных мест отовсюду".

Над концепцией и реализацией выставки работало агентство Gres Todorchuk.

"Само название "Вражаріум" требует создания живых впечатлений, — говорит руководитель проекта Юлия Соловей. — Мы хотели, чтобы зрители не просто посмотрели на Париж, а побывали в гостях у Ирэны Карпы в 13-м округе, не просто почитали об Антарктиде, а услышали поздравления от полярников станции "Академик Вернадский". Мы искали людей, которые снимут поездку в нью-йоркском такси и прогулку на лодке в Бангкоке, уличных танцовщиков в фавелах Рио".

Что стоит сделать во "Вражаріумі від Smile":

Пережить самые яркие впечатления мира в виртуальной реальности

Благодаря VR-очкам вы сможете подняться на Эверест, оказаться на шоу Cirque du Soleil и отправиться на африканское сафари.

Полетать над Украиной

Также в VR гости выставки могут совершить полет над Станиславскими утесами, Олешковской пустыне или розовым озером.

Послушать, как ревет самый громкий в мире стадион и стучит двигатель тук-тука.

В 12-метровом морском контейнере посетителей ждут более 30 интерактивов, посвященных Парижу, Нью-Йорку, Рио-де-Жанейро и Бангкоку.

Заглянуть в Шефшауен

Второй контейнер воспроизводит улицу марокканского города, которое называют голубым из-за цвета домов. Шум рынка, детали быта и аромат специй создают впечатление присутствия.

Сфотографироваться с самым большим цветком в мире

Внутри интерактивной иллюстрации скрыты бинокли с видами Большого каньона США и солончаков Боливии, поздравления с антарктической станции "Академик Вернадский", а также раффлезия — самый большой цветок в мире.

Вход свободный по регистрации на локации.

Режим работы: в будни — с 16:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.

28 августа – 4 сентября: Киев, Арка дружбы народов

7 – 14 сентября: Одесса, парк Шевченко

17 – 24 сентября: Львов, фонтан возле Оперного театра

27 сентября – 3 октября: Харьков, площадь Свободы

7 – 15 октября: Днепр, площадь Героев Майдана

Детали и новости выставки читайте на официальной странице "Вражаріуму від Smile" в Facebook по ссылке.

* Smile — бренд корпорации "Биосфера", лидер среди гигиенических влажных салфеток в Украине. Продукция Smile представлена ​​более чем в 15 странах СНГ, Европы и Азии.

Автор: Григорий Бондарь