Благодаря технологии eSIM пользователь может иметь несколько номеров на одном смартфоне, не переживая за наличие слотов в девайсе.

Теперь заказать eSIM с контрактным подключением у Киевстар можно онлайн с помощью идентификации через сервис НБУ BankID или шеринг документов через приложение "Дия ".

Ранее для оформления eSIM с контрактным подключением нужно было лично посещать магазин Киевстар или же подписывать необходимые документы через курьера. Сейчас это можно сделать благодаря онлайн идентификации. Эта процедура существенно облегчит процесс подключения, а также даст возможность подключать контракт абонентам, которые находятся заграницей и не имеют возможности посетить магазин Киевстар.

Чтобы оформить eSIM с контрактом нужно на сайте интернет-магазина Киевстар выбрать контрактный тариф. С помощью BankID или "Дие" абонент может загрузить необходимые документы, заполнить форму и подписать контракт онлайн с помощью графической подписи. После этого он получит QR-код для установки eSIM.

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Напомним, что контрактная форма обслуживания имеет ряд преимуществ перед номером предоплаты:

номер контрактного абонента прикрепляется за конкретным лицом. Поэтому мошенники не смогут им воспользоваться;

на один счет можно подключить до 5 номеров, а платежи можно проводить с отсрочкой;

стоимость тарифов контракта ниже, а наполнение - больше;

до конца марта подключить или перейти на контрактный номер можно за 1 грн, а следующие 3 месяца платить по акционной цене.

Благодаря технологии eSIM пользователь может иметь несколько номеров на одном смартфоне, не переживая за наличие слотов в девайсе. Также eSIM не имеет срока давности, поэтому ее не надо обновлять.

В общем, на данный момент 337 тыс. абонентов выбрали eSIM, а eSIM с контрактной формой обслуживания использует 75 тыс. пользователей.

Киевстар крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2023 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных громад, благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON, с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более25лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией .

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua