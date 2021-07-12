Провести спецоперацию украинским водолазам помогли американцы.

В порту под Одессой американские и украинские водолазы подняли на поверхность затонувший так называемый «катер Брежнева».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После распада СССР яхту сюда привез местный бизнесмен, чтобы восстановить. В итоге роскошный «Буревестник» простоял в гавани, пока пять лет назад не ушел под воду во время зимнего шторма. С тех пор катер лежал на дне и мешал швартоваться суднам.

«До сих пор попытки поднять 150-тонное судно были напрасными. И на спецоперацию согласились американские дайверы, которые приехали на международные учения «Си Бриз», – говорится в сюжете.

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Катер Брежнева затонул под Одессой

Катер ПСКР-51 «Буревестник» ушел под воду 8 января 2016-го года.

На затонувшем судне несколько раз выходил в море генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

У катера немалые размеры – при длине 37 метров, водоизмещение около 150 тонн.

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Автор: Катерина Шварц