В поселковом совете говорят, что информация о льготном отдыхе дошла не до всех.

Под Киевом в поселке Дымер вместо льготников на летний отдых к морю поехали дети местных чиновников.

Об этом сообщает ТСН.

Отец мальчика льготной категории, Василий, рассказывает, что сын должен поехать на море в Очаков. Однако вместо его ребенка туда поехал другой. В сети ранее обнародовали список из 70 детей, которые поехали отдыхать, подписанный и утвержденный мокрой печатью.

Резонансную ситуацию вынесли на рассмотрение поселкового совета. Под здание пришли с протестом ветераны АТО.

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"В конце концов заседание сессии возобновляют. Без кулаков, но не менее горячо и внутри. Как так произошло - ТСН рассказывает уже бывшая руководительница службы по делам детей. Списки формировала именно она. Ее и бухгалтера, которая закупила путевки, уволили. Перечень тех, кто уехал на самом деле, формировала по заявкам, которые льготники подавали задолго до этого. Кроме того, говорит, рассылала информацию по учебным заведениям. Но почему-то дошла она не до всех", - говорится в сюжете.

Как сообщается, дети работников поселкового совета якобы тоже имели льготы и стояли на учете в диспансере. Но их родители стоимость путевок возместят. Зато тех детей, которые на этот раз на море не поехали, обещают не оставить без отдыха. Кто именно поедет - будет отбирать комиссия из пяти человек.

Детали узнавайте из сюжета:

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Автор: Юрий Годован