Реабилитация проходит в оздоровительных центрах в Карпатах, и длится по три недели каждая.

Программу психологической реабилитации "Несокрушимая мама" прошли еще две группы из 100 женщин и их детей. Всего же с 2022 года совместный проект помог 291 человеку — 137 женщинам и 154 детям - восстановиться после военных травм.

Эту программу основала гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь", которую основала компания Метинвест в начале войны, совместно с "Фондом Маша".

Реабилитация проходит в оздоровительных центрах в Карпатах, и длится по три недели каждая. С осени 2022 года при поддержке "Спасаем жизнь" состоялось уже пять заездов, следующий планируется в июле этого года. В течение смен с мамами и детьми занимаются по отдельному расписанию: проводят групповые и индивидуальные консультации с психологами, занятия по семейной психологии, телесную терапию и артмастерские, организуют экскурсии и походы в горы.

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В течение четырех смен программу проходили сотрудницы Метинвеста, жены и дети работников компании, которые находились в оккупации, потеряли членов семьи, покинули дома или имеют психологические травмы в результате пережитого. Сейчас программа расширяет помощь: отныне восстановить ментальное здоровье смогут также жители украинских городов, где работают предприятия Метинвеста - Запорожья, Каменского, Кривого Рога, Покровска и других. Кто именно из жителей должен попасть в программу, решают местные администрации.

"Миссия проекта "Спасаем жизнь" - физическое и психологическое восстановление людей. Чтобы строить будущее, стоит уже сейчас позаботиться о себе, найти внутренние ресурсы, которые истощает война. Как и обещали, мы расширяем масштабы программы "Несокрушимая мама", и развиваем другие форматы психологической помощи, чтобы как можно больше людей имели возможность ею воспользоваться", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Метинвест Татьяна Петрук.

Как известно, инициатива "Спасаем жизнь" совместно с глобальным договором ООН также создали центры психологической реабилитации и поддержки для украинцев, пострадавших в результате войны. Первый центр откроют в Запорожье уже в июле.

Напомним, гумпроект "Спасаем жизнь" создала группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных громадах. Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. Также проект развивает направление протезирования для украинцев.