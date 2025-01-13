Мария Берлинская поделилась своими мыслями о том, что нужно делать для победы.

Каждый раз мы проигрываем по одной и той же причине, и каждый раз мы повторяем одну и ту же ошибку — мы упорно не хотим просчитывать худшие сценарии и готовиться к ним, считает волонтер и основательница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

По ее словам, украинцы попадают в "ловушку собственной психики", которая оберегает нас от плохих мыслей.

"Психика нас оберегает от плохих мыслей, ведь в большинстве плохие мысли вызывают демотивацию, человек перестает бороться. Поэтому давайте не думать о плохом! Даже если масштаб катастрофы только нарастает", - иронично пишет она в публикации Facebook.

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При этом Берлинская подчеркивает, что о плохом необходимо думать, но хладнокровно и отстраненно, "как об одном из возможных сценариев", и готовиться к худшему, даже если этого и не произойдет. После этого волонтер назвала несколько случаев, когда Украина не готовилась к худшим сценариям — когда Украина подписала "Будапештский меморандум" и приобрела неядерный статус, отдав все свое ядерное оружие; когда Украина передала России часть своих ракет и стратегические бомбардировщики в обмен на отмену части долга за газ; когда Украина разрешила "временное пребывание" Черноморского флота РФ на территории Крыма.

"Может тогда, когда садились на российскую газовую иглу? Или когда один из наших президентов в 2014 верил, что можно завершить войну за несколько месяцев? Или когда другой в 2019 верил, что можно просто перестать стрелять?", - пишет она.

Берлинская подчеркнула, что лучшие сценарии не сбываются, поэтому нужно перестать себя обманывать. К примеру, сейчас украинцы верят в то, что избранный президент США Дональд Трамп сможет завершить войну, тогда как необходимо готовиться к тому, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановит войну ни при каких условиях.

А если он это и сделает, то лишь чтобы накопить силы и перегруппироваться.

"Что если завтра Путин вбросит сюда суммарно еще миллион солдат? Что если явно включится Китай? Что если внутри лагеря западных стран будут углубляться расколы, и им будет не до нас? Что если война будет продолжаться с перерывами еще десять лет? Мы готовы?", - спрашивает Берлинская.

По ее словам, Украина всегда будет проигрывать, пока мы не научимся рассматривать худшие сценарии.

Другие заявления Марии Берлинской

Ранее УНИАН сообщал, что мы уже находимся где-то посередине Третьей мировой войны. По словам Берлинской, историки начнут называть ее такой позже, когда будут фиксировать ее события. А началом укажут, скорее всего, 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Украину ждет третий этап войны с Россией. Берлинская считает, что РФ продолжит атаковать нашу страну даже после вероятного перемирия.

"Очень хочу ошибаться, но я вижу эту войну уже одиннадцатый год. Россия накопит силы и пойдет дальше. Если мы снова уснем, как мы уснули после АТО, то третий этап будет для нас фатальным", - отметила она.

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