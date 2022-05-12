Жилье построят в селе Дмитровка в Бучанском районе Киевщины.

Новый дом для родных погибшего под Изюмом украинского воина, дом которых уничтожили российские захватчики, будет скоро построен в селе Дмитровка, что в Бучанском районе Киевщины.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Украина, в отличие от РФ, помнит своих погибших героев и заботится об их семьях", – отметил по этому поводу заместитель руководителя ОП.

Работы проходят в рамках пилотного проекта по восстановлению разрушенного жилья. Завершить строительство планируют уже через месяц.

"Сама же Дмитровка вместе со своим сельским головой Тарасом Дидычем не просто пережили оккупацию, но и смогли не опускать флаг Украины с сельского совета, показывая оккупантам, что им здесь не рады!", – рассказал Тимошенко.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, к концу этого года для 186 тысяч переселенцев планируют предоставить 53 тысячи квартир.