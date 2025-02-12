В последнее время стиль "милитари" - камуфляжные штаны, тактические берцы, куртки цвета хаки, даже современная униформа Вооруженных Сил Украины - приобрел особую популярность среди гражданских лиц в Украине. С одной стороны, понятное желание поддержать армию. Чувствовать себя ближе к нашим защитникам - естественное стремление общества во время войны. Однако с другой - такие действия несут потенциальные риски для института военной службы.

Дело в том, что военную форму используют и мошенники - как средство для манипуляций: вводят людей в заблуждение, чтобы получить средства или другие выгоды. Да и инциденты, когда лица, не являющиеся военнослужащими, надевают "пиксель", а затем демонстрируют неподобающее общественное поведение, наносят значительный ущерб. Ведь это приводит к формированию ложного образа, создавая впечатление беззакония в среде, которая должна ассоциироваться с дисциплиной и ответственностью.

Можно ли минимизировать все эти риски? Предусмотрена ли ответственность за незаконное ношение военной формы, и при каких условиях она применяется?

Прежде всего, стоит отметить, что в соответствии с приказом Министерства обороны Украины от 20.11.2017 года №606, право на ношение военной формы имеют:

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военнослужащие;

военнообязанные во время прохождения сборов;

резервисты;

курсанты военных учебных заведений;

лицеисты военных лицеев;

лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы (при этом разрешается одевать только ту форму, которая предусмотрена этим приказом или же установлена на момент увольнения).

Какая ответственность предусмотрена за незаконное ношение военной формы и каковы ее условия? Статья 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность именно за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права.

За совершение таких действий можно получить или предупреждение с конфискацией формы и знаков различия, или штраф в размере от 2550 до 3400 грн с конфискацией соответствующих атрибутов.

В случае совершения в течение года повторного нарушения, применяются более жесткие меры: штраф в размере от 3400 до 6800 грн с конфискацией формы и знаков различия, или общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов с аналогичной конфискацией.

Обратите внимание, что основанием для привлечения лица к ответственности по этой статье является обязательное наличие двух условий:

а) субъект не имеет права носить военную форму;

б) военная форма содержит знаки различия.

Знаки различия на военной форме выполняют важную роль в определении принадлежности лица к определенному роду войск, подразделения, должностей и тому подобное. Наиболее распространенными являются погоны, нарукавные и нагрудные знаки, знаки на спину, на головных уборах, в частности кокарды, эмблемы, орнаменты, шитье, канты и лампасы. Они являются официальными атрибутами, которые позволяют четко идентифицировать военнослужащего, его функциональные принадлежность и статус.

Зато ношение военной формы без знаков различия не является нарушением и не может быть основанием для привлечения к ответственности.

Кто и как должен следить за соблюдением правила: "Военная форма только для военных"? Согласно положениям действующего законодательства, обязанность выявлять такие правонарушения и привлекать к ответственности за незаконное ношение военной формы возложена на Национальную полицию Украины.

Полицейские уполномочены проверять документы лиц, которые носят военную форму, и, при необходимости, составлять протоколы о совершении административных правонарушений.

Таким образом, использование "пикселя" как элемента одежды запретить нельзя, поскольку существуют четкие условия привлечения лиц к ответственности за незаконное ношение военной формы. Если лицо игнорирует установленные правила - носит военную форму со знаками различия без законных на то оснований - оно является правонарушителем. И важно помнить, что военная форма - это не просто элемент гардероба. Это - символ служения стране, неотъемлемая часть идентичности военнослужащего. Поэтому ненадлежащее использование военной формы можно воспринимать не только как неуважение к военным, но и как попытку дискредитации авторитета украинской армии.

Людмила Куса, адвокат и младший партнер АО "GRACERS"