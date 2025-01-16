Теперь этим вопросом будет заниматься спецкомиссия.

В Воздушных силах создали специальную комиссию, которая будет изучать состояние дел по переводу военнослужащих в другие роды и виды Вооруженных сил Украины.

Как говорится в официальном Telegram-канале Командования ВС, это должно не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей - прежде всего тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиатехнику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также бойцов, которые учились за рубежом работе с западными образцами вооружения:

"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных сил. Сейчас комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению".

В заявлении отмечается, что успешная работа Воздушных сил зависит от комплексного применения всех составляющих, в том числе частей обеспечения. В то же время их бойцы не первый год усиливают бригады других родов и видов ВСУ на самых горячих направлениях фронта.

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Перевод специалистов в пехоту

Как сообщал УНИАН, на днях появились заявления военных Воздушных сил ВСУ о том, что их хотят перевести в пехотные подразделения.

Генштаб отреагировал, отметив, что речь идет об "отдельных категориях" личного состава, а остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы переводить не будут.

Вскоре президент Владимир Зеленский заявил, что поручил командующему ВС не уменьшать состав специалистов, в которых Воздушные силы нуждаются для выполнения боевых задач.

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