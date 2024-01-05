Сейчас скорректированное содержимое "пакета малыша" проходит процедуру государственной регистрации.

Состав "пакета малыша" пересмотрено с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов, сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Сейчас скорректированное содержимое "пакета малыша" проходит процедуру государственной регистрации.

В частности, речь идет о таких изменениях:

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увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев и тому подобное;

увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования;

уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и др.

В Минсоцполитики напомнили, что" бэби-боксы " были введены еще в 2018 г., когда был начат пилотный проект, реализовывавшийся между правительством Украины и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). С тех пор выдано около 700 тыс. "пакетов малыша". Возможен вариант и получение денежной компенсации вместо бэби-бокса, однако часть родителей выбирает именно "пакет малыша". Ведь получить с рождением ребенка набор с более чем 80 самыми необходимыми вещами и средствами – удобно и выгодно.

Как отмечается, каждые 4 года его состав должен пересматриваться. Это происходит с учетом экспертного мнения не только работников Минсоцполитики, но и специалистов других министерств, привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ.

По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержимое "пакета малыша" корректируется, учитываются пожелания родителей и их видение относительно того, какие предметы и средства являются не просто необходимыми, но и более удобными и качественными. С учетом результатов таких консультаций Минсоцполитики проводит дальнейшие переговоры с производителями и поставщиками. Состоялась такая встреча и накануне нового 2024 года. Министерство социальной политики утвердило своим приказом №1 от 2 января 2024 г. скорректированное содержимое "пакета малыша", который сейчас проходит процедуру госрегистрации.

В ведомстве информируют, что в связи с ростом прожиточного минимума стоимость бэби-бокса также вырастет до 7689 грн (стоимость "пакета малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет – в 2024 г. - этот прожиточный минимум составляет 2 563 грн)

Что такое "пакет малыша"

Как сообщал УНИАН," Пакет малыша " – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, у которых родился ребенок. Цель этой программы - поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем. Право на "пакет малыша" имеют также и усыновители, опекуны, приемные родителям, родители-воспитатели или патронатные воспитатели, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, а также лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, родившими ребенка.

Относительно рождаемости в Украине во время широкомасштабной войны

В декабре в Ровенском перинатальном центре 44-летняя женщина родила 17-го ребенка. В семье из восьми мальчиков и восьми девочек родился девятый мальчик, рассказали в центре. Отмечалось, что роженица и младенец чувствуют себя хорошо.

В сентябре стало известно, что рождаемость в Украине за первое полугодие этого года упала на 28% по сравнению с аналогичным периодом до полномасштабной войны. Это рекордное падение показателя за время независимости Украины.

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