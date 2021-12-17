Компенсацию могут оформить только те родители, которые не получили "пакет малыша" в роддоме или в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

В "єМалятко" уже доступна новая услуга - оформление денежной компенсации за "пакет малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Компенсацию могут оформить только те родители, которые не получили "пакет малыша" в роддоме или в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Чтобы получить средства, следует заполнить заявку онлайн лично одному из родителей по ссылке: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko. А также открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении "Приватбанка". Средства будут зачислены только на этот счет.

Читайте также"Пакет малыша" 2021: какой будет одноразовая помощь при рождении ребенка и кто ее получитРазмер компенсации составляет 6 тыс. 300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Средства можно использовать на приобретение детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых опубликован на сайте Министерства социальной политики.

Как сообщал УНИАН, в конце 2020 года в Украине вернули предоставление родителям при рождении ребенка одноразовой помощи "Пакет малыша" (или бэби-бокс).

Что такое "еМалятко"

Напомним, "еМалятко" - это 10 услуг по одному заявлению, нужных для младенца. Основной и обязательной услугой является оформление свидетельства о рождении, которое доставит курьер по удобному адресу.

Дополнительно можно получить идентификационный код для ребенка, задекларировать место его проживания, выплату помощи при рождении и тому подобное.

Получение услуг по одному заявлению лишает необходимости посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, траты 30 часов на эти посещения и оформления.

За почти два года существования сервиса "еМалятко" уже более 222 тысяч украинцев подали заявки. 89% родителей регистрируют рождение ребенка именно через "еМалятко". Не нужно стоять в очередях и посещать госучреждения, ведь подать заявление можно онлайн сразу после рождения малыша.

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Автор: Леся Лещенко