После начала полномасштабной войны коэффициент рождаемости вовсе упал до 1,2.

Рождаемость в Украине за первое полугодие этого года упала на 28% по сравнению с аналогичным периодом до полномасштабной войны. Это рекордное падение показателя за время независимости Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, еще до полномасштабного вторжения РФ уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе, однако теперь он может стать самым низким в мире. По одному из негативных прогнозов, население Украины может сократиться до 30 млн в течение следующих двух десятилетий по сравнению с 43 млн до 24 февраля 2022 года. К такому выводу пришел специалист Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Александр Гладун.

Отмечается, что уровень рождаемости в Украине начал падать (на 12%) еще после оккупации Крыма в 2014 году. Однако после начала полномасштабной войны коэффициент рождаемости вообще упал до 1,2. Это при том, что для поддержания численности населения этот показатель должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину.

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Из-за боевых действий миллионы женщин с детьми были вынуждены покинуть страну, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд. Также ситуацию ухудшило физическое разделение партнеров и откладывание рождения детей.

Население Украины

Как в апреле сообщал УНИАН, продолжение сокращения населения, которое сейчас наблюдается, приведет к потере Украиной своего влияния в Европе и изменению этнического состава нации. Сейчас в Украине проживает от 28 до 34 миллионов человек.

Ученые прогнозируют, что в 2033 году в Украине будет проживать не более 35 миллионов граждан, включая тех, кто живет в границах 1991 года. И этот прогноз считается оптимистичным.

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