Нардеп Железняк отмечает, что это "очень правильная инициатива".

На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. "Согласно предварительной повестке дня, на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект спикера №4201, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот", - отметил он и добавил, что это "очень правильная инициатива".

Вопрос перехода на летнее и зимнее время

В марте 2021 года Рада приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201). Законопроектом предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

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Тогдашний первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, который является автором законопроекта, отметил, что этот вопрос должен регламентироваться законами, а не решениями правительства, как это есть по состоянию на сегодня.

Стефанчук отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на состояние здоровья граждан. По его словам, утверждение, что перевод стрелок часов помогает энергосбережению, является мифом.

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