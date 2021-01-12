Одноразовая натуральная помощь предоставляется за счет средств государственного бюджета.

В конце 2020 года в Украине вернули предоставление родителям при рождении ребенка единовременного пособия "пакет малыша".

Что такое "пакет малыша"

30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" (№3006а), а 22 октября его подписал президент Владимир Зеленский.

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Согласно закону, "пакет малыша" – государственная единовременная натуральная помощь, предоставляемая гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живорожденного ребенка, за счет средств государственного бюджета.

Предусмотрено, что стоимость "пакета малыша" составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного законом на дату его выдачи, и не засчитывается в размер пособия при рождении ребенка.

Кто может получить "пакет малыша"

Получить единовременное пособие "пакет малыша", в случае отсутствия отца или матери, могут усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели или опекуны новорожденного ребенка.

Кроме того, "пакет" могут получать роженицы, родившие ребенка за пределами медицинского учреждения.

Что входит в "пакет малыша"

Согласно опубликованной на сайте парламента информации, в состав единовременного пособия "пакет малыша" входят следующие предметы:

№№ Наименование товара К-во, штук 1 Подгузники одноразовые для новорожденных, 2-5 кг (не менее 47 шт.), 3-6 кг (не менее 47 шт.), Не менее трех слоев, крепление на липучках, с эластичными ушками 1 2 Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные (PH 7), без запаха (не менее 56 шт. в упаковке) 1 3 Пеленка ситцевая, хлопок 100%, размер 80 × 95 см +/- 10% 1 4 Пеленка фланелевая, хлопок 100%, размер 90 × 110 см +/- 10 % 1 5 Пеленка муслиновая, хлопок 100%, размер 70 × 70 см +/- 10 % 1 6 Пеленка многоразовая влагостойкая, не менее трех слоев, размер 60-80 см +/- 10 % 1 7 Шапочка, хлопок 100 %: 7.1 размер 0-3 месяца 1 7.2 размер 3-6 месяцев 1 7.3 размер 6-12 месяцев 1 8 Боди с коротким рукавом, хлопок 100 %: 8.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 8.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 2 8.3 размер 68 см (длина тела 63-68 см) 2 8.4 размер 74 см (длина тела 69-75 см) 2 9 Боди с длинным рукавом, трикотаж, хлопок 100 %: 9.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 9.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 2 9.3 размер 68 см (длина тела 63-68 см) 2 9.4 размер 74 см (длина тела 69-75 см) 2 10 Брюки-ползунки с закрытыми носками, хлопок 100 %: 10.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 10.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 1 11 Человечки с длинным рукавом и штанишками, хлопок 100 %: 11.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 11.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 2 11.3 размер 68 см (длина тела 63-68 см) 2 11.4 размер 74 см (длина тела 69-75 см) 2 12 Распашонка детская, хлопок 100 %: 12.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 12.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 1 13 Носки, хлопок не менее 80%, размер 0-3 месяца 2 14 Перчатки для младенцев, хлопок 100%, размер 0-3 месяца 1 15 Слюнявчик детский, хлопок 100%, размер 0-3 месяца 1 16 Термометр для воды, не должен содержать ртути 1 17 Термометр для тела электронный с резиновым наконечником, водостойкий 1 18 Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), нержавеющая сталь 1 19 Прокладки для лактации (не менее 60 шт. в упаковке) 1 20 Одеяло тепла, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань - хлопок 100%, размер 110 × 140 см +/- 10% 1 21 Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 × 80 см +/- 10% 1 22 Пододеяльник, хлопок 100%, размер 110 × 140 см +/- 10% 1 23 Матрас, состав по международным нормам, размер 42 × 70 +/- 10%. Толщина не менее 3 см, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань - натуральный материал. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки (позиция 32 настоящего Перечня) 1 24 Полотенце махровое с уголком для купания, размер 100 × 100 см +/- 10%, из натурального материала 1 25 Товары / игрушки развивающие для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, без мелких деталей, пластик с сертификатом, позволяющий использование детских игрушек 4 26 Мягкая книжка с высокой контрастностью изображения 1 27 Крем с содержанием ланолина 100% 1 28 Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл 1 29 Крем для малыша под подгузник, без парабенов, гипоаллергенный, не менее 50 мл 1 30 Мыло хозяйственное (для стирки детских вещей), гипоаллергенное, не менее 100 г 1 31 Детские гигиенические ватные палочки с ограничителем, хлопок 100% (не менее 50 шт.) 1 32 Коробка-колыбель, размер 43 × 70 × 27 см +/- 10%, из гофрокартона типа «С» (прочная гофра, 120 г / м 2), кашированного картоном целлюлозным (210 г / м 2), и с полноцветной печатью на дно и крышку коробки. Для укрепления конструкции дно и боковые стенки имеют отдельные вставки без печати из гофрокартона типа «С» (прочная гофра, 120 г / м 2). При этом изображение сосок, бутылочек и других вспомогательных средств для вскармливания младенцев на такой коробке не размещаются

"Пакет малыша": возможно ли получить деньгами

В ноябре 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единовременного пособия "пакет малыша", согласно которому родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

Так, с 1 июля 2021 года родители имеют право выбора между одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и денежной компенсацией стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Также вводится возможность получения единовременной натуральной помощи, "пакет малыша" или денежной компенсации в рамках комплексной услуги "еМалятко".

Следует заметить, что ориентировочная стоимость такого "пакета" в настоящее время составляет 5000 гривень.

До того же времени детям, родившимся с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 включительно, в течение 30 дней с момента рождения должны предоставлять "пакет малыша". В случае его неполучения по обстоятельствам, не зависящим от родителей, они получат денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Что известно об инициативе "пакет малыша"

Инициатива "пакет малыша"была внедрена осенью 2018 года. В данные наборы входили предметы гигиены, одежда для новорожденных, подгузники и другие товары.

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11 января 2020 года правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Сообщалось, что помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с одноразовой помощью "пакет малыша".

С весны проект "пакет малыша" был заморожен. В июле 2020 года Минсоцполитики сообщило, что не получившим бэби-бокс в 2020 году будет предоставлена денежная компенсация. Однако осенью прошлого года в Украине возобновили предоставление "пакета малыша".

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Автор: Алина Вишневская