Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества.

В Киеве сообщено о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской районной госадминистрации в растрате средств при закупке оборудования для обработки продуктов питания.

Как сообщает столичная прокуратура, речь идет о закупке овощерезок по завышенной стоимости. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной в условиях военного положения.

"Подозреваемая является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок и обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации. Злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, чиновница совершила растрату бюджетных средств во время проведения процедуры закупки "оборудования для заведений общественного питания" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях)" (овощерезки с набором насадок)", - информирует прокуратура.

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По данным следствия, стоимость приобретенного товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем причинен ущерб управлению образования Днепровской РГА на указанную сумму.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Странные закупки для убежищ

В июне с. г. стало известно о том, что столичная Днепровская райгосадминистрация закупила за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты - барабаны на почти 900 тысяч грн. Соответствующая информация была обнародована на сайте госзакупок Prozorro. Заказчиком выступило Управление образования этого района.

Тогда в Сети появилась информация о закупке для укрытий в этом же столичном районе электрических сковородок за 1,2 миллиона гривен и электрической овощерезки за 130 тысяч гривен.

Впоследствии Днепровская РГА расторгла договор на закупку 306 барабанов для киевских укрытий. Из-за общественного резонанса и огласки в СМИ глава администрации Павел Бабий заявил, что инициировал служебное расследование по закупке барабанов, овощерезок и сковородок.

Еще через некоторое время стало известно, что также был объявлен тендер от управления образования Днепровского района на закупку 26 портативных радиостанций для укрытий на сумму 1178520 грн; 50 очистителей воздуха встроенным ионизатором по 30 тысяч грн за штуку.

Впоследствии для киевских хранилищ закупили конструкторы на миллион гривен.

В связи с резонансными госзакупками президент Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей председателя Днепровской РГА Павла Бабия.

В то же время Бабий является заместителем председателя Днепровской райгосадминистрации. В РГА объяснили, согласно законодательству, после распоряжения Зеленского об увольнении его с должности врио главы РГА, вернулся на свою предыдущую должность. Решение о назначении на эту должность и соответственно увольнении лица принимается на уровне Киевской городской госадминистрации.

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