Руслан Слободян отметил, что энергосистема Украины еще не полностью автоматизирована.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что во время проверок была обнаружена целая область, которая избегала отключений электроэнергии. Он отметил, что в некоторых регионах в список критической инфраструктуры, которая не подлежит отключениям, было внесено много лишних объектов.

"Этот список придется пересмотреть, и не только по Днепропетровской области, и по более жестким критериям. Вместе с тем были выявлены и другие случаи. Например, по Житомирской области было выявлено, что целая область в определенной степени избегала отключений, не выполняя команды диспетчеров Укрэнерго. Это также недопустимо, ведь создает несправедливое распределение между целыми регионами", - рассказал Слободян в эфире телеканала "Мы - Украина".

Он объяснил, что энергосистема еще не полностью автоматизирована, поэтому большое значение играет и человеческий фактор, однако контроль со стороны государства все равно присутствует.

"Житомирскую область мы поехали проверять неслучайно, ведь получили сигналы - обращения граждан и данные от Укрэнерго, что там что-то не совсем правильно происходит", - подчеркнул председатель Госэнергонадзора.

Он добавил, что там подтверждали диспетчеру, что команда принята к исполнению на применение графиков отключений, однако на самом деле не все очереди были применены и нагрузка по области фактически сильно или вообще не снижалась.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ощутимое сокращение продолжительности отключений света в Украине может быть с середины августа. По его словам, осенью отключений может вообще не быть, если российские оккупанты снова не будут бить по энергообъектам.

В то же время член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль сообщила, что по некоторым электростанциям российские оккупанты нанесли до 20 ударов.

"Ситуация очень непростая, и она не может улучшиться быстро. Потому что это не просто наклеить пластырь. Это - вопрос значительных усилий, чтобы не просто восстановить, а фактически построить новую систему", - отметила она.

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