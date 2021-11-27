Спасатель вынес ребенка из многоэтажки, закрыв ее лицо своей маской.

Министерство внутренних дел наградило столичного спасателя, который, вынося из пожара ребенка, отдал ему свою кислородную маску.

Об этом говорится в сообщении МВД на странице в Facebook.

"Сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вручил нагрудный знак "За отвагу в службе" полковнику гражданской защиты Александру Гвоздику. Спасателю, который отдал свою кислородную маску ребенку и спас его", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве произошел пожар в 16-этажном новом жилом доме на проспекте Победы, 67-А (Святошинский район).

В жилой новостройке загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж. Спасатели эвакуировали с верхних этажей, а также из лифта, 31 человека, в том числе и 1 ребенка.

Видео и фото с кадрами спасения ребенка поразили многих граждан и были распространені в соцсетях. На них видно, как спасатель выносил ребенка с верхних этажей, закрыв его лицо своей маской.

Причина возникновения пожара будет устанавливаться правоохранителями.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Автор: Инна Андалицкая