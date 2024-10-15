Военный утверждает, что подразделение уже три месяца не работает из-за той бюрократической истории, которая сложилась.

Корреспондент УНИАН пообщался с основателем подразделения "Асгард" Германом с позывным "Фармацевт" о конфликте бойцов ударной группы с гражданским лицом Александром Дмитриевым.

Тот представлялся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и нецензурно угрожал военному, обещая "ломать через колено".

"Я не очень хочу комментировать действия гражданского лица в отношениях с военными. На это событие должны отреагировать следственные органы. Командующий Сухопутных войск назначил расследование. Это расследование будет опубликовано", - сказал он.

По его словам, на самом деле "очень больно смотреть на ребят - на сегодняшний день подразделение "Асгард" разорвано".

"Мало того, по моему мнению, продолжается план по уничтожению этого подразделения, потому что ребят разбрасывают по разным экипажам. То есть не будет подразделения, которое создавалось в течение двух лет. И в течение двух лет оно воевало успешно. Порядка тысячи целей поражены и уничтожено более тысячи человек личного состава противника", - рассказал "Фармацевт".

Военный утверждает, что подразделение уже три месяца не работает из-за той бюрократической истории, которая сложилась. На сегодняшний день никаких действий не совершается, кроме того, что "асгардовцев" разбрасывают по разным полетным группам и "все остальное". Он добавил:

"Основная цель подразделения "Асгард" и моя личная, состоит в том, чтобы уничтожить врага. У нас нет каких-либо целей финансовых или целей карьерных. Мы хотим быть эффективными. Для этого мы хотели перевестись в другое подразделение. Часть людей перевели. Зачем было тогда переводить эту часть, а других оставлять? На мой взгляд, это специально сделанный такой шаг для того, чтобы разделять и властвовать".

Защитник рассказал, что они переводились в подразделение, где увидели, что у них больше возможностей для того, чтобы развиваться, масштабироваться.

"Вообще, мы все, независимо от того, командующий ты или командир маленькой группы, или командир роты, или командир батальона, у нас у всех одна цель - уничтожить врага. Независимо от того, в каком подразделении ты служишь. По моему мнению, мы делаем одно дело, мы на одном фронте будем воевать, "Асгард" будет воевать на том же фронте, что и воевал. В составе сухопутных войск или в составе другого рода войск, по моему мнению, это не играет никакой роли. Если он эффективен, то пусть будет эффективным в любом подразделении, в любом роде войск. Таково мое мнение", - добавил он.

Ситуация вокруг подразделения "Асгард"

Командующий Сухопутными войсками Павлюк инициировал проведение служебного расследования после инцидента в подразделении "Асгард". Он заявил, что "справедливость будет обеспечена в соответствии с нормами действующего законодательства".

Накануне подразделение "Асгард" обнародовало видео, на котором Александр Дмитриев, представляемый советником Павлюка, угрожает и унижает военные подразделения.

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