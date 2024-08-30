По итогамвстречи ВСУ получат усиление в виде немецких гаубиц.

Генерал ВСУ Александр Павлюк провел тайную встречу с командующими стран-членов НАТО в немецком Дрездене.

По данным источникв BILD, закрытая встреча высших военных руководителей 35 стран, в основном из Европы, была трехдневной и завершилась 29 августа.

Коллег принимал инспектор сухопутных сил Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс. В числе гостей были генералы из Нидерландов, Эстонии, Испании, Великобритании, Швеции, Албании, Греции. Украину представлял командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. США - командующий армией в Европе и Африке Дэррил А. Уильямс.

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Всех их просили не сообщать жуналистам о конференции, где были показаны новейшие образцы немецкой военной техники.

Как сообщает издание, среди показанного был колесный комплекс ПВО Skyranger для борьбы с дронами. Мощность двигателя 720 л.с., максимальная скорость 100 км/ч, цена - 18 млн евро.

Автоматической пушкой калибра 30 мм можно сбивать дроны в радиусе 3 км, а четырьмя ракетами "Стингер" - до 9 км. Этот комплекс уже заказали Австрия, Венгрия и Дания.

Такдже была представлена беспилотная колесная гаубица RCH-155: 815 л.с., до 700 км пробега, цена - 10 млн евро. Она может вести огонь во время движения на скорости до 30 км/ч с дальнобойностью 54 км и скоростью стрельбы до девяти выстрелов в минуту. Первые 54 гаубицы отправятся в Украину в 2025 году.

"Когда мы были в Афганистане, у талибов не было ВВС. Сейчас мы видим в Украине, что в первую очередь огромный скачок совершило применение дронов. Они теперь вездесущи на поле боя. Вот почему мы все должны противостоять этой новой угрозе с воздуха", - констатировал Майс.

Украина и НАТО

Украина до сих пор нуждается в дополнительных системах ПВО, заявил военный эксперт Александр Мусиенко. В частности, он отметил, что в первую очередь речь идет о противодействии ударным БПЛА противника. Поскольку враг не только увеличил количество применения "шахедов", но несколько изменил программное обеспечение.

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