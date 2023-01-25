Почти 80% опрошенных доверяют президенту, узнал Центр Разумкова.

Проведен новый опрос украинцев. Социологи выяснили, что более 90% граждан доверяют Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. "Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 92,5% опрошенных), добровольческим батальонам (85,5%), волонтерским организациям (85%)", - выяснили социологи.

По их данным, Нацгвардии доверяют 84% опрошенных, Государственной пограничной службе - 81%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 81%, президенту Владимиру Зеленскому - 77%, Нацполиции - 68%, Службе безопасности Украины - 66%, церкви - 59%, а СМИ - 55%.

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В то же время опрос показал, что недоверие чаще высказывается политическим партиям (не доверяют им 66% опрошенных), чиновникам (62%), судам (56%), коммерческим банкам (53%), Верховной Раде Украины (51%), прокуратуре (49%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (47%), правительству (47%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (46,5%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (46%) и профсоюзам (41%).

Опрос среди украинцев - что сообщалось ранее

В сентябре прошлого года были обнародованы результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и соцслужбы Центра Разумкова, во время которого социологи выяснили, что ВСУ доверяли 91% респондентов, а президенту - 71%.

Меньше всего граждане Украины доверяли партиям, судебной системе, чиновникам, коммерческим банкам и парламенту.

Справка УНИАН. Опрос проводился с 13 по 21 декабря 2022 года методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

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