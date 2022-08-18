На фоне войны рядом с желанием сохранить демократическое государство украинцы имеют запрос на "сильную руку".

Почти 80% украинцев считают, что президент должен вмешиваться в работу правительства и парламента для усиления обороны государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу общественной организации ОПОРА.

"На фоне войны рядом с желанием сохранить демократическое государство украинцы имеют запрос на "сильную руку". Так, по данным июльского социологического исследования, 58% опрошенных считают, что для Украины сейчас самым важным является сильный лидер; 79% думают, что президент должен вмешиваться в деятельность парламента и правительства (для усиления обороны); а 62% - что на время войны даже конструктивная критика власти является недопустимой", - говорится в сообщении.

Зато 32% респондентов считают, что даже сейчас должна сохраняться политическая конкуренция, за четкое распределение полномочий выступают 16% опрошенных, а сторонниками демократической системы позиционируют себя 14% опрошенных. Вместе с тем, 41% считают, что ни при каких обстоятельствах власти не могут нарушать законы.

"Если свести эти утверждения в единый индекс "Сильное государство/ сильное руководство vs демократическая система и плюрализм", то в результате 64% респондентов отдают предпочтение сильному государству и руководству и лишь для 16% приоритетами являются демократия и плюрализм. Остальные - 20% получили промежуточный балл, что свидетельствует о неопределенности или противоречивости их взглядов", - отмечают в ОПОРЕ.

Среди всех респондентов 48% считают, что сейчас нужно учитывать права и интересы граждан, даже если они расходятся с интересами государства, а за приоритетность интересов государства выступили 40% опрошенных. Между тем, 57% респондентов считают, что на период войны власти должны привлекать к ответственности граждан за "вредные" для государства взгляды, тогда как 37% убеждены, что любой должен иметь возможность публично выражать свою позицию, не боясь преследований властей.

Запрет деятельности политиков и партий, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, по первой подозрения даже без юридических доказательств поддерживают 47% респондентов, а 46% считают, что такой запрет возможен лишь при наличии надежных юридических доказательств.

Напомним, 26-27 февраля Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, что действия президента Украины Владимира Зеленского поддерживает более 90% опрошенных соотечественников.

Справка. Киевский международный институт социологии по заказу организации ОПОРА провел в июле 2022 года социологическое исследование. Оно состояло из двух частей: дневникового опроса и телефонных интервью. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1000 респондентов со всех регионов Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля).

Опрос проводился среди взрослых (в возрасте от 18 лет) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировали власти Украины до 24 февраля 2022 года).

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