Большинство украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

Как показало социологическое исследование, около 20% украинцев убеждены, что страна не способна преодолеть существующие проблемы и трудности.

61% граждан считают, что события в Украине развивают в неправильном направлении.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

Вместе с тем 19% респондентов указали, что события в стране развиваются в правильном направлении.

17,5% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Часть тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 43,5%, что не способна преодолеть - 17%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» в Украине.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский остается политиком, у которого наивысший уровень доверия граждан.

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