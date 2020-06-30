Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия граждан - опрос

Опрос показал, что президенту Владимиру Зеленскому доверяет 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком, который имеет самый высокий уровень доверия граждан - ему доверяют 41% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

Вместе с тем, исследование показало, что доля тех, кто Зеленскому не доверяет, составляет 51%.

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Социологи отметили, что всем 10 политикам, чьи фамилии были представлены в опросном листе, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

По данным исследования, следующим в рейтинге доверия является Дмитрий Разумков - ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%.

Доверие к другим представителям власти значительно ниже. Так, Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют ˗ 77%, Дмитрию Шмыгалю ˗ соответственно 12% и 61%, Ирине Венедиктовой ˗ соответственно 8% и 49,5%, Андрею Ермаку ˗ соответственно 7% и 50,5%.

Низкое также доверие и к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют ˗ 67%, Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 18% и 70%, Петру Порошенко ˗ соответственно 17% и 77%, Юлии Тимошенко ˗ соответственно 14% и 79%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» в Украине.

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