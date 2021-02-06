У режиссера теперь трое детей.

Дочь режиссеру Олегу Сенцову родила журналистка и активистка Юлия Бабич.

Читайте такжеСенцов в третий раз стал отцом (фото)Об этом пишет ТСН со ссылкой на знакомых режиссера.

Отмечается, что Юлия родила еще в середине декабря. С тех пор она публиковала в соцсетях много фотографий с младенцем и хэштегом «крошка Олеговна».

Ранее сообщалось, что Сенцов опубликовал фото с младенцем, подписав его «дочка Эмма». При этом новость о рождении дочери стала неожиданностью даже для близкого окружения Сенцова, свою личную жизнь режиссер предпочитает не афишировать.

У Сенцова уже есть двое детей: сын Влад и дочь Алина. С их мамой Олег разведен, она осталась жить в Крыму.

Справка УНИАН. Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе. Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в Российской Федерации. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Шевченковской премии.

10 мая 2014 года Сенцова задержали в Симферополе российские силовики. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно приговорили по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019 года вернулся в Украину.

Свое освобождение Сенцов назвал «подарком» российского лидера Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН