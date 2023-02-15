Почти каждый десятый опрошенный отметил, что лично или близкие родственники получили ранения, увечья из-за войны.

Около 5% украинцев имеют среди близких погибших вследствие войны, а 3% - незаконно вывезенных в РФ или на оккупированные территории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-26 декабря.

В частности, 46% отметили, что за время войны состояние их физического здоровья не изменилось, у 32% - скорее ухудшилось, у 21% - значительно ухудшилось.

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Отмечается, что чаще об ухудшении говорили жители территорий зоны боевых действий, старшие и более бедные опрошенные, женщины, те, кто покинул свои дома, получил ранения или потерял близких в результате войны.

В то же время почти каждый десятый опрошенный отметил, что лично или близкие родственники получили ранения, увечья из-за войны, а 66% из них зафиксировали факты ранения документально.

Также 17% опрошенных имеют среди близких родственников, с которыми потеряли контакт и не знают, где они сейчас находятся.

"5% имеют среди близких тех, кто погиб в результате войны. 3% - принудительно депортированных в Россию или на оккупированные территории востока, Крыма", - рассказывают социологи

Как проводилось оптирование

Опрос проводился среди 2 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Потери РФ в войне в Украине

Подразделения Сил обороны Украины за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года ориентировочно составляют среди личного состава ‒ около 139 тыс. 770.