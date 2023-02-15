За помощью к врачам обратились 12 пострадавших.

Спасатели достали из-под завалов дома в Покровске Донецкой области тело погибшего мужчины. Еще минимум два человека могут находиться под остатками разрушенного россиянами дома.

"По состоянию на 14:30 спасателями спасены два человека, из-под завалов изъято тело 1 погибшего мужчины, за медицинской помощью обратились 12 раненых человек. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

На месте происшествия развернут штаб проведения аварийно-спасательных и поисковых работ. Работает психолог ГСЧС. Кроме того, местные власти развернули оперативный штаб помощи пострадавшим.

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Удар по жилому дому в Поскровске - что известно

Российские оккупанты в среду, 15 февраля, ударили по Покровску в Донецкой области. Снаряды россиян попали в жилую многоэтажку, что привело к серьйозным разрушениям верхних этажей. На момент атаки в доме находились люди.

Отмечается, что одного гражданина из-за сверхтяжелых травм доставили в Днепр санавиацией, а другим оказывают медицинскую помощь местные врачи.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

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