В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" саккумулированы первые 100 миллионов гривен на закупку современных разведывательных комплексов "ШАРК" для Вооруженных Сил Украины. Эта совместная инициатива сети ОККО и фонда "Повернись живим" стартовала 1 ноября. Она предполагает, что со стоимости каждого литра топлива PULLS 95/DIESEL, проданного на заправках, 1 гривна перечисляется на закупку "ШАРКов", сообщает сайт сети АЗК.

"Благодарны нашему мощному водительскому сообществу, которое активно присоединилось к инициативе. Есть уже фактически 8 комплексов для ВСУ, наша цель до конца года - саккумулировать средства на 10 ШАРКОВ. Это почти половина, и есть над чем еще работать, ведь впереди еще 15. Так что не сбавляем темп – конвертируем пульс в пульс мести, – комментируетСЕО ОККО Василий Даниляк. – Мы решили внести и свой дополнительный вклад в проект и перечислить на "ШАРКИ" еще 5 миллионов гривен".

"Разведкомплексы "ШАРК" очень ждут на передовой. Мы благодарны партнерам за общий проект и благодарим всех, кто поддерживает его, заправляя PULLS в сети АЗК ОККО, или переводя средства на наш отдельный счет "ОКО ЗА ОКО". Вместе мы не просто аккумулируем средства — мы системно закрываем потребности аэроразведчиков, ведь каждый разведкомплекс — это три беспилотника бригадного уровня, пусковая установка и специально оборудованный проходной автомобильно-командный пункт управления", — добавляет директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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"ШАРК" – это новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже направила более 200 миллионов гривен на помощь военным, волонтерам и регионам пострадавшим от войны. Компания бесплатно кормит защитников Украины на своих АЗК вблизи горячих точек, приняла участие в восстановлении Киевской и Черниговской областей, закупила реанимобили и авто для спецподразделений.