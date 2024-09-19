То, насколько воины подготовлены, очень зависит от сержантов, подчеркнул пресс-секретарь Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Продолжается война в Украине, и спикер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил, что "хребтом" войска является сержантское звено.

В украинской армии приоритетом является жизнь человека, поэтому сержанты крайне важны, поскольку, в частности, они занимаются подготовкой бойцов и управляют ими на передовой, рассказал пресс-секретарь 3 ОШБр во время эфира "Украинского Радио".

"Надо понимать, что мы встраиваем сержантское звено, оно крайне важно, потому что сержантское звено - это вообще хребет войска... От сержантов очень зависит, насколько они (бойцы, - Ред.) подготовлены. Это все прямая корреляция того, насколько бойцы выживают, не "300-тятся" и так далее", - сказал собеседник.

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По словам Бородина, у россиян нет цели беречь свою живую силу. "У них цель - это максимально эксплуатировать то, что у них есть", - добавил спикер бригады. Он также рассказал, что большая часть вражеских пехотинцев - это преимущественно мобилизованные.

"Хотя на определенных направлениях, где они чувствуют, на их взгляд, слабость, они иногда используют контрактников, спецов и тому подобное. Но те, кто сдаются в плен, это в основном мобилизованные. Да, очень сложно сейчас брать в плен, потому что дроны летают, и враг все видит...", - поделился пресс-секретарь.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Ряд экспертов ранее не раз говорили, что командование РФ не бережет свою живую силу и использует военных как "пушечное мясо". Россия уже понесла огромные потери на украинской земле с начала полномасштабного вторжения. Общие потери РФ на 18 сентября 2024 года составляют примерно 637 тысяч 010 противников.

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российской стороны в войне втрое превышают украинские, а на некоторых направлениях это соотношение даже больше.

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