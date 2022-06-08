Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.

Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту в соответствии с Законом Украины "Про военный долг и военную службу" 1992 года.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных сил Украины на которых, в соответствии с положениями Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что Женевские конвенции 1949 года запрещают любые незаконные акты, в том числе насилие, запугивание или бездействие в отношении военнопленных, и обязывают к гуманному обращению с военнослужащими, которые находятся в плену.

Несоблюдение соответствующих признанных норм международного гуманитарного права является серьезным нарушением Конвенции.

Как сообщал УНИАН, после начала войны РФ против Украины, президент Владимир Зеленский призвал иностранных граждан присоединиться к борьбе против оккупантов. После этого в Украине создали "Интернациональный легион", в который и вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

Вас также могут заинтересовать новости: