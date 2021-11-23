Соответствующий указ президент подписал 23 ноября.

Государственному университету "Одесская политехника" присвоен статус национального.

Соответствующий указ президента №593/2021 размещен на сайте главы государства.

Указом предусматривается поддержать предложение Кабинета министров о предоставлении государственному университету "Одесская политехника" статуса национального и в дальнейшем именовать его - Национальный университет "Одесская политехника".

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Указ датирован 23 ноября.

Одесская политехника: что известно

Государственный университет "Одесская политехника" был основан в 1918 году, он считается старейшим техническим заведением высшего образования на юге Украины. "Одесская политехника" подчиняется Министерству образования и науки Украины. В его составе действуют 15 учебно-научных институтов и факультетов, 64 кафедры. Также на его базе работают три колледжа - в Одессе, Херсоне и Новой Каховке, и высшее профессиональное училище в Березовке Одесской области.

В университете учатся 6618 человек на очной, заочной и параллельной формах обучения.

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Автор: Таня Поляковская