Одесская область завтра переходит в "желтую зону" эпидемической опасности / фото УНИАН

Одесская область завтра переходит в «желтую зону» эпидемической опасности.

Как сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение приняла сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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По его данным, Госкомиссия решила отменить с полуночи 25 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить в области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидопасности.

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Автор: Виктория Токарева