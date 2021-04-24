Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить с полуночи 25 апреля "красный" уровень эпидопасности распространения COVID-19 на территории Одесской области.

Одесская область завтра переходит в «желтую зону» эпидемической опасности.

Как сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение приняла сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеКиев со дня на день выйдет из "красной зоны карантина – Ляшко

По его данным, Госкомиссия решила отменить с полуночи 25 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить в области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидопасности.

Коронавирус в Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, Одесская область с 23 марта находится в «красной зоне» епіднебезпеки. Вчера в регионе был обнаружен 841 новый случай COVID-19.

По состоянию на 23 апреля в «красной» зоне эпидопасности находились столица и 11 областей Украины.

21 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стабилизацию по распространению COVID-19 в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева