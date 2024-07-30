Речь идет, в частности, о заводе по производству бетона и строительной компании.

В управление государства передали "новую партию" имущества братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму почти 400 миллионов гривен.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, суд арестовал эти дополнительные активы, принадлежавшие братьям экс-нардепов, по материалам СБУ и Государственного бюро расследований.

Речь идет о земле, корпоративных правах, имущественных комплексах и автотранспорте четырех предприятий во Львове. Среди них - завод по производству бетона и строительная компания. Общая стоимость заблокированного имущества составляет почти 400 млн грн.

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Так, эти активы были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Таким образом, в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тыс. м² недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в июне правоохранители разоблачили обоих братьев бывших нардепов на масштабных финансовых сделках. По данным следствия, фигуранты использовали подконтрольные предприятия для хищения средств из-за неуплаты налогов в государственный бюджет Украины.

"Тогда Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Затем по материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований состоялся первый арест имущества подозреваемых на более 200 млн грн", - отметили в Службе.

Сейчас оба фигуранта скрываются за границей. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

Детали дела Виктора Медведчука

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Украины Виктор Медведчук получил подозрение в государственной измене и хищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Суд отправил его под домашний арест.

В первые дни полномасштабного вторжения России Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и некоторое время скрывался, пытаясь выехать с подконтрольной Украине территории. В апреле его задержали и отправили в СИЗО.

21 сентября 2022 года в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов. В январе 2023 года Владимир Зеленский своим указом лишил Медведчука украинского гражданства, а Верховная Рада - депутатского мандата.

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