ГБР провело обыски в мэрии Одессы: чиновников подозревают в присвоении 13 миллионов гривень

Должностные лица потратили деньги на услуги, доступ к которым является бесплатным.

Правоохранители подозревают должностных лиц Одесского городского совета в присвоении 13 миллионов гривень при покупке е-учебников для школьников.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, должностные лица мэрии привлекли к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников.

В связи с этим сегодня следователи территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении областного УСБУ провели ряд обысков в помещениях горсовета.

«По версии следствия, должностные лица привлекли заранее согласованных участников к тендеру по финансированию услуг по доступу к системе электронных интерактивных учебников для учащихся школ», - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в прокуратуре, эти участники завысили стоимость закупки услуг и в дальнейшем присвоили более 13 млн грн. В частности, эти средства перечислили на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования. Потом безналичные средства перевели в «неконтролируемые наличные» и распределили между всеми участниками противоправной схемы.

Как пояснили в региональном управлении СБУ, в соответствии с программой развития образования Одесской области на 2017-2021 годы, государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн учебникам и учебно-методическим пособиям.

Тем не менее, представители местного самоуправления, под видом реализации программы поддержки инвестиционной деятельности Одессы на 2016-2018 годы, неправомерно внесли в расходы городского бюджета средства на закупку упомянутых е-учебников.

Затем, сговорившись с коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники провели указанный тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам.

«Таким образом чиновники департамента экономического развития Одесского городского совета в 2018 вывели из бюджета более 13 млн грн и присвоили их», - сказано в сообщении.

После этого злоумышленники предоставили недостоверные сведения об эффективности реализации программы. И в дальнейшем внесли соответствующие изменения в городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности в Одессе уже на 2019-2021 годы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проведено 16 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела. Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

Как уточнили УНИАН в мэрии, сегодня проводились обыски, в частности, у вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

По данным представителя горсовета, к «схеме» могут быть причастны руководители Национального космического агентства Украины, продавшие горсовету электронные книги, которые были доступны бесплатно. Сделано это, по информации источника, через компанию, которую специально под сделку из агентства по организации похорон перепрофилировали в поставщика услуг в сфере компьютерных технологий.

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