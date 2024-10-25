Самыми ценными являются фигурки, сделанные из дерева, обожженного вражеским огнем.

Украинский пограничник с позывным "Архитектор" на боевых позициях между обстрелами вырезает из дерева уникальные фигурки. Самые ценные среди них - из материала, собранного на позициях, которые уже уничтожены врагом.

Как рассказали в ГПСУ, вся жизнь пограничника Алексея связана с творчеством. До мобилизации архитектурные проекты и художественные работы приносили мужчине удовольствие и прибыль, а сейчас на боевых позициях он нашел утешение в резьбе по дереву.

Сам Алексей рассказывает, что во время службы начал вырезать фигурки, чтобы успокоить нервы - в конце марта оккупанты убили его кума.

"На меня это очень сильно повлияло. Для успокоения вырезал ложки, половники, потом перешел к различным фигуркам... Это очень расслабляет между обстрелами", - говорит "Архитектор".

На каждой позиции он пытается находить "родное" для этой местности дерево и вырезает что-то интересное. Особенно ценными для Алексея являются фигурки с позиций, которые уже уничтожены врагом. Он уточняет, что это сделанные им "сувениры" из материала, подобранного на двух позициях, которые уже больше не существуют. Украинских военных "выжигали" там всеми имеющимися средствами поражения, но, спасая свои жизни, технику и боекомплект, бойцы не забывали и о статуэтках "Архитектора". "Пакет" с ними побратимы очень аккуратно каждый раз кладут поверх другого имущества, чтобы они не сломались.

"Ни одна фигурка не пострадала в процессе транспортировки", - подчеркивает пограничник.

По его словам, побратимы даже помогают ему искать подходящий материал.

"Иногда и ночью выходили, и это надо от 8 до 11 км пешком по темному лесу (пройти - УНИАН) и я - с этими "корягами"... Надо было, во-первых, аккуратно донести, а, во-вторых, аккуратно загрузить", - констатирует Алексей.

Всего у пограничника уже около 50 различных миниатюр: животные, птицы, загадочные персонажи. Он говорит, что, когда начинает вырезать очередную статуэтку, понятия не имеет, что получится в конце.

Мужчина запланировал выставку, на которой собирается открыть сбор для своего подразделения.

"Алексей доказывает, что даже в самые сложные времена можно найти возможность творить, поддерживать собратьев и продолжать борьбу. Пусть выставка пограничника станет демонстрацией силы духа и креативности, а также символом непобедимости украинского народа", - отметили в ГПСУ.

В Киеве появились загадочные красные скульптуры

Накануне 33-го Дня независимости Украины в Киеве появились красные скульптуры, которые установил известный французский художник Джеймс Коломина. Каждая из них символизирует боль Украины и ее волю к свободе.

Ранее Коломина создал скульптуру красного Путина на игрушечном танке, передвигающегося из города в город и из страны в страну, чтобы напоминать миру о войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: