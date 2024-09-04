Где искать загадочные красные скульптуры в Киеве (фоторепортаж)

В конце августа 2024 года жители и гости Киева начали замечать загадочные красные скульптуры в центре города. Оказалось, что их накануне 33-го Дня независимости Украины в столице установил известный французский художник Джеймс Коломина.
Фотокорреспонт УНИАН разыскал каждую из этих скульптур, так что теперь мы можем рассказать, где их искать и что они означают.
Девочка с сердцем и плюшевый мишка
Скульптуру Джеймса Коломина в виде маленького ребенка, который держит сердце перед лицом, а рядом сидит плюшевый мишка, установили на станции метро "Университет". Она символизирует невинность и уязвимость детей во время войны.
Девочка на качелях
Скульптуру маленькой девочки в боевой каске, которая катается на качелях под мостом над Аллеей Героев Небесной Сотни, установили в самом сердце Киева.
Девочка с подсолнухами
Эта скульптура появилась на постаменте, с которого демонтировали памятник Николаю Щорсу, на бульваре Шевченко. Она символизирует обновление и надежду для Украины.
Ребенок и трезубец
Скульптура Джеймса Коломина изображает ребенка, выходящего из стены Главпочтампа на Крещатике, чтобы нарисовать украинский Трезубец.
Голубь
Скульптуру голубя, который держит в клюве оливковую веточку, Коломина установил на фонарном столбе на Майдане Независимости рядом с флагами, развевающимися в честь погибших военных. Таким образом скульптор хотел напомнить о глубоком стремлении украинского народа к свободе.
Отметим, ранее Джеймс Коломина создал скульптуру красного Путина на игрушечном танке, которая передвигается из города в город и из страны в страну, чтобы напоминать миру о войне в Украине.
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