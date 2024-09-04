Где искать загадочные красные скульптуры в Киеве (фоторепортаж)

Каждая из скульптур французского художника Джеймса Коломина в центре Киева символизирует боль Украины и ее волю к свободе.

В конце августа 2024 года жители и гости Киева начали замечать загадочные красные скульптуры в центре города. Оказалось, что их накануне 33-го Дня независимости Украины в столице установил известный французский художник Джеймс Коломина.

Фотокорреспонт УНИАН разыскал каждую из этих скульптур, так что теперь мы можем рассказать, где их искать и что они означают.

Девочка с сердцем и плюшевый мишка

Скульптуру Джеймса Коломина в виде маленького ребенка, который держит сердце перед лицом, а рядом сидит плюшевый мишка, установили на станции метро "Университет". Она символизирует невинность и уязвимость детей во время войны.

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Девочка на качелях

Скульптуру маленькой девочки в боевой каске, которая катается на качелях под мостом над Аллеей Героев Небесной Сотни, установили в самом сердце Киева.

Девочка с подсолнухами

Эта скульптура появилась на постаменте, с которого демонтировали памятник Николаю Щорсу, на бульваре Шевченко. Она символизирует обновление и надежду для Украины.

Ребенок и трезубец

Скульптура Джеймса Коломина изображает ребенка, выходящего из стены Главпочтампа на Крещатике, чтобы нарисовать украинский Трезубец.

Голубь

Скульптуру голубя, который держит в клюве оливковую веточку, Коломина установил на фонарном столбе на Майдане Независимости рядом с флагами, развевающимися в честь погибших военных. Таким образом скульптор хотел напомнить о глубоком стремлении украинского народа к свободе.

Отметим, ранее Джеймс Коломина создал скульптуру красного Путина на игрушечном танке, которая передвигается из города в город и из страны в страну, чтобы напоминать миру о войне в Украине.

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