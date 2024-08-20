Разрешение будет действовать в течение военного положения и 90 дней после его окончания, но есть определенное условие.

Верховная Рада разрешила гражданским лицам применение огнестрельного оружия для отпора агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов в Telegram. При этом он не уточнил сколько народных депутатов проголосовали за соответствующий закон.

Он отмечает, что принятый закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием" (регистрационный №9538) дает право гражданским лицам владеть и пользоваться полученным от МВД огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, для отпора вооруженной агрессии РФ. Разрешение будет действовать в течение военного положения и 90 дней после его окончания, при этом такое оружие должно быть задекларировано.

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Закон обязывает лицо, нашедшее огнестрельное оружие, сообщать о нем в полицию в течение 24 часов, для дальнейшей сдачи или декларирования.

Законом вводятся ограничения в отношении найденного огнестрельного оружия, которое не подлежит декларированию:

оружие калибра более 12,7 мм;

гладкоствольное оружие калибра более 23 мм,

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и тому подобное.

Закон обязывает гражданских лиц не позднее 90 дней после окончания военного положения сдать найденное и задекларированное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию. Дальнейшее приобретение этим лицом оружия в собственность может состояться по истечении трех месяцев со дня сдачи для проверки в полицию.

В течение 90 дней нужно сдать оружие, полученное от государства для отпора агрессии РФ.

Оружие в Украине

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что у украинцев на руках сейчас может быть 1-5 млн единиц трофейного оружия. При этом министр добавил, что после войны будет 2-3 млн единиц огнестрельного оружия. Он подчеркнул, что МВД работает над недопущением перевозки этого оружия через границу.

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