Находиться в розыске можно по многим основаниям, поэтому вопрос лучше решать индивидуально.

Военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет до 16 июля должны обновить учетные данные и получить личный QR-код, по которому будет происходить идентификация личности.

Заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП подполковник Василий Фризюк объяснил в комментарии "Суспильному", как обновить данные в ЦПАУ без QR-кода и что делать, когда есть статус "в розыске".

После обновления данных в ТЦК военнообязанному выдают QR-код. Такой же генерирует приложение "Резерв+". В ЦПАУ такая услуга не доступна.

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"Если обновляете данные непосредственно посетив центр комплектования, то вам будет выдан военно-учетный документ со штрих-кодом. Это такой персональный номер, который есть один и он единственный для лица на весь период пребывания на воинском учете. Если вы обновляете свои данные через Центр предоставления административных услуг, тогда предоставляется выписка с мокрым штампом. А также с подписью того работника, который обновляет эти данные. И это тоже будет подтверждением, что вы обновили эти данные", - пояснил Фризюк.

Если же у военнообязанного есть статус "в розыске", это не нужно воспринимать "как совершение какого-то преступления". Находиться в розыске можно по многим основаниям, поэтому вопрос лучше решать индивидуально.

"Это решается через территориальный центр комплектования в индивидуальном порядке. Например, одним из оснований может быть если военнообязанному ранее вручали повестки в 2022 или 2023 годах. И он по этим повесткам не появлялся, то из-за этого его подали в розыск", - отметил подполковник.

Оснований может быть несколько, поэтому по каждому случаю нужно индивидуально разбираться, пояснил представитель ТЦК.

Мобилизация в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде высказались о возможности введения в Украине электронных повесток. Федор Вениславский сообщил, что на сегодня в парламенте соответствующих законопроектов не зарегистрировано.

Тем временем украинцы продолжают активно обновлять свои данные после вступления в силу законопроекта о мобилизации. В частности, сейчас уже 2 млн 430 тысяч украинцев сделали это.

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