Имя военнослужащего не назвали.

Освобожденный из российского плена защитник Украины прочитал стихотворение поэта, писателя и переводчика Владимира Сосюры.

Соответствующее видео опубликовали в официальном Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Как известно, стихотворение "Любите Украину!" было написано поэтом в Киеве в мае 1944 года:

"Любите Украину", стихотворение поэта Владимира Сосюры декламирует украинский военнослужащий, только что освобожденный из плена".

Большой обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина вернула из российского плена 189 своих людей. Этот обмен стал одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

Домой вернулись двое гражданских, которых оккупанты захватили в Мариуполе, а также защитники "Азовстали" и Мариуполя, Чернобыльской атомной электространции, острова Змеиного и других направлений фронта.

В Координационном штабе отметили, что речь идет о 87 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 43 нацгвардейцах, 33 пограничниках и 24 бойцах Военно-морских сил.

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