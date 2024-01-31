Представитель ГУР сообщил, что пленные направлены в медицинское учреждение, где происходит оказание им первичной помощи.

Почти 40 украинцев из 207, которые сегодня вернулись из российского плена, были ранены или тяжело больны. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодняшний обмен один был из крупнейших с начала полномасштабной войны.

"И, по сути, это завершение обмена 24 января, за исключением списка 65 человек, который озвучивала Россия как якобы погибших на борту Ил-76. Все остальные из списка 24 числа вернулись", - подчеркнул он.

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По его словам, Украина продолжает настаивать на проведении международного расследования и установления обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 и собственно судьбы тех 65 украинских пленных, которых Россия объявила уже якобы погибшими.

"Без проведения международного расследования говорить о беспристрастных оценках и фактах безусловно не приходится", - сказал представитель ГУР Минобороны Украины.

Юсов рассказал, что среди возвращенных из российского плена почти 40 человек были ранены, в частности, тяжело ранены, а также тяжело больны. Он отметил, что на кадрах встречи их не видно, потому что их сразу забрали "скорые". По его словам, все пленные пройдут ребилитацию.

Юсов отметил, что среди освобожденных "не было женщин и гражданских".

"Эта неделя была чрезвычайно трудной и несмотря на падение российского самолета Ил-76, несмотря на все сложности, сегодня состоялся обмен и мы благодарны ОАЭ, что он состоялся", - подчеркнул он.

Представитель ГУР сообщил, что пленные направлены в медицинское учреждение, где происходит оказание им первичной помощи.

"Состояние их разное, в зависимости от предыдущих мест содержания, в зависимости от того откуда их доставляли. Понятно, что плен это всегда сложно. Это всегда трагедия и это точно не какое-то европейское представление о соблюдении прав военнопленных, когда мы говорим о государстве-агрессоре", - сказал он.

Юсов рассказал, что до последнего момента факт обмена не обнародуется и родственникам не сообщается до того времени, пока нет точного подтверждения, что все произошло по плану.

"Не однин раз вещи, которые уже были договорены, которые должны были состояться, переносились или срывались, это травматические вещи. Поэтому все делается для того, чтобы лишний раз не трамировать пленных и их родственников", - добавил он.

По его словам, каждый пленный после пересечения границы имеет возможность пообщаться с родными людьми через средства связи.

Обмен пленными 31 января - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня из российского плена освобождены 207 украинцев.

Президент Украины Владимир Зелленский отметил, что уволено 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина-защитники Мариуполя. Воины Вооруженных сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции".

Глава государства отметил, что это уже 50-й обмен за время полномасштабной войны. Всего удалось вернуть уже 3 тыс. 35 человек.

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