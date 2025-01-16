После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в плену защитник наконец сможет увидеть родных.

Во время обмена пленными 15 января 2025 года в Украину вернулся военнослужащий 12 бригады специального назначения "Азов", который защищал Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщил командир бригады, Герой Украины Денис Прокопенко. Отмечается, что освобожденный защитник находится в крайне тяжелом состоянии. У него открытая форма туберкулеза.

"После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в адском российском плену наш боец наконец сможет увидеть своих родных. Спасибо ему за мужество и стойкость. Он в очередной раз доказал, что сила духа украинского воина несокрушима. Россияне регулярно совершают военные преступления, расстреливая украинских военнопленных, и удерживая их в ужасных условиях. Пытки, издевательства, голод, отсутствие медицинской помощи. Боец, который вернулся сегодня, в крайне тяжелом состоянии. У него тяжелая форма открытого туберкулеза", – написал Прокопенко.

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Командир бригады, который и сам прошел российский плен, акцентировал, что военнослужащие "Азова" регулярно берут в плен оккупантов и неуклонно соблюдают законы и обычаи войны для пополнения обменного фонда.

"У нас есть воинская честь и ответственность за наших пленных побратимов. Каждый боец бригады знает, что в российских тюрьмах освобождения ждут украинские воины, среди которых 849 бойцов "Азова", а единственный на сегодняшний день действенный способ их возвращения домой – обмены. Какая бы ненависть к врагу не охватывала нас во время боя, противник, который сложил оружие, может стать билетом на свободу для кого-то из наших пленных", – заявил он.

Обмен пленными 15 января

В среду, 15 января, Украина вернула из российского плена 25 человек. Это первый обмен пленными в 2025 году. Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что на этот раз Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных.

У защитников потеря зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена.

Самому молодому освобожденному – 24 года, старшему – 60. Среди тех, кто вернулся домой, представители Нацгвардии, ВСУ (в частности ТРО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины.

Также освобожден гражданский, которого захватили россияне в Киевской области. Кроме того, удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области.

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