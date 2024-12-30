В частности, был освобожден Роман Борщ, который провел в плену 33 месяца.

Из российского плена вернулись два журналиста, которые были защитниками Мариуполя, – Роман Борщ и Александр Гудилин. Об этом в своем Telegram-канале написал Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

"Защитник Мариуполя Роман Борщ вернулся домой после 33 месяцев российского плена! Об этом сообщила его жена Оксана Борщ. Роман был комбатантом с опытом работы в медиа, защитником нашего Мариуполя", – отметил он.

Юришин добавил, что ранее неоднократно говорил о важности возвращения журналистов из российского плена, в том числе и Борща, и "в конце концов это произошло".

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"Также в рамках обмена 189 украинцев вернулся еще один медийщик-комбатант Александр Гудилин, который тоже был защитником Мариуполя. Радуюсь этому и поздравляю близких!" – написал депутат.

Обмен пленными 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, состоялся обмен военнопленными. Из российского плена удалось вернуть 189 украинцев, среди которых двое гражданских, которые были захвачены оккупантами в Мариуполе.

11-й обмен в 2024 году позволил освободить 87 военнослужащих Вооруженных сил Украины (из них 17 – Территориальная оборона), 43 – Национальная гвардия Украины, 33 – Государственная пограничная служба и 24 – Военно-морские силы. Это 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров.

Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные военные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской атомной электростанции. Также вернули тех, кто попал в плен в Курской области России.

Всего из российской неволи в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины уже вернулось 3 тыс. 956 человек, из них в 2024 году – 1 тыс. 358.

Отметим, что в российском плену находится также корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию и до сих пор удерживают.

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